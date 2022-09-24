Названы сроки рассмотрения законов о присоединении Донбасса и областей Украины

ТАСС: законы о вхождении ДНР, ЛНР и областей Украины в РФ могут рассмотреть 29 сентября

В Госдуме назвали сроки рассмотрения законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате российского парламента.

По словам собеседника агентства, законопроекты о вхождении данных территорий в РФ могут внести в Госдуму вечером 28 сентября. Он добавил, что их рассмотрение может пройти на внеочередном заседании палаты парламента 29 сентября.