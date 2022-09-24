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В Уфе в туберкулезном диспансере избили детей

В уфимском туберкулезном диспансере избили двух пятилетних пациенток

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Уфе было возбуждено уголовное дело по факту избиения детей в туберкулезном диспансере. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Башкирии.

Отмечается, что уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») было возбуждено на основании обнаруженной в соцсетях публикации, свидетельствующей о жестоком обращении с детьми в региональном противотуберкулезном диспансере.

По данным следствия, присматривавшая за проходящими лечение детьми воспитатель педагогической части диспансера избила двух пятилетних пациенток. В настоящий момент с подозреваемой работают следователи, которые уже допросили пациентов, руководство и персонал диспансера.

В августе сообщалось, что в Нальчике инспектор по делам несовершеннолетних избила школьниц. Уточняется, что на такой шаг женщина решила пойти после того, как ее дети подрались со сверстниками.

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Варвара Кошечкина
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