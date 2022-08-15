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Инспектор по делам несовершеннолетних в российском городе избила детей

Инспектор по делам несовершеннолетних в Нальчике избила учениц второго и седьмого классов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Нальчике инспектор по делам несовершеннолетних избила школьниц, которые побили ее детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, дети капитана полиции играли около дома в российском городе, позже они начали драться со сверстниками — ученицами второго и седьмого классов.

Узнав об этом, сотрудница правоохранительных органов избила обидчиц своих детей. В результате семиклассница получила сотрясение и черепно-мозговую травму. О произошедшем узнали родители девочек, против инспектора по делам несовершеннолетних возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

Отмечается, что женщину пока не отстранили от службы.

Ранее в электричке под Истрой мужчина жестоко избил двух подростков из-за серег в носу и попал на видео. На появившемся видеоролике видно, как один из подростков с окровавленным лицом извиняется перед мужчиной за свой внешний вид.

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Сергей Истомин
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