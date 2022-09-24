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Кадыров заявил о способности россиян снести любую западную армию

Глава Чечни Кадыров заявил, что половина сотрудников ведомств РФ снесет западные армии
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России колоссальный штат сотрудников различных ведомств на служебном посту, и даже половина из них «снесет любую западную армию». Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

По его словам, у России — много ресурсов, особенно военных, столько, что «НАТО и Запад устанут считать». «Если оставить 50 процентов сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — сказал Кадыров.

Ранее Кадыров прокомментировал действия россиян, которые покидают страну из-за объявленной мобилизации. «И поневоле начинаешь понимать, что без этого баласта всем будет лучше и легче. Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут», — сказал Кадыров.

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Марина Совина
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