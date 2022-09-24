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Кадыров назвал дармоедами и лентяями покидающих страну россиян

Глава Чечни Кадыров назвал дармоедами и лентяями покидающих страну россиян
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал действия россиян, которые покидают страну из-за объявленной мобилизации. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, стоящие в очередях аэропорта уклонисты представляют собой жалкое зрелище. «И поневоле начинаешь понимать, что без этого баласта всем будет лучше и легче. Дармоеды, лентяи, тунеядцы, иждивенцы никакой пользы никогда не принесут», — сказал Кадыров.

Кадыров пожелал таким людям убегать, поскольку в большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание. «Этим мы и сильны», — подчеркнул он.

«Да, возможно есть и вина нашего государства, которое позволило западной пропаганде пустить свои щупальца и разбавить патриотическое воспитание», — допустил Кадыров. При этом он добавил, что настоящий мужчина должен мечтать совершить подвиг.

21 сентября в ходе обращения к россиянам президент Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. По его утверждению, Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на растерзание палача, не может не откликнуться на их стремление самим определять свое будущее.

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Марина Совина
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