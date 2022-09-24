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Посольство в Литве отреагировало на избиение россиянина на границе с Белоруссией

Посольство в Литве потребовало объяснений за избиение россиянина на границе с Белоруссией

Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com

Посольство России в Литве отреагировало на избиение российского гражданина литовскими пограничниками, комментарий размещен в Telegram-канале дипломатического представительства.

По словам дипломатов, на видео были зафиксированы вопиющие по своей грубости действия литовских пограничников. «Вот он — красноречивый пример продвигаемого Литвой "миропорядка, основанного на правилах". Почему молчат международные правозащитные организации? Или они "защищают" только права избранных наций?» — отметили в посольстве.

Дипломаты потребовали, чтобы Вильнюс немедленно объяснил ситуацию, отреагировал на грубейшие действия своих представителей и наказал виновных.

20 сентября литовские пограничники избили и выбросили на пункте пропуска «Привалка» на границе с Белоруссией гражданина России. Они вытащили его из машины и нанесли удары. Выезд автомобилей в Белоруссию на некоторое время был заблокирован.

Ранее территорию посольства России в Вильнюсе предложили присоединить к Литве. Советник мэра литовской столицы Каролис Жукаускас предложил «объявить референдум о присоединении» участка российского посольства, напомнив, что территория ведомства иностранных государств является собственностью этих государств.

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Марина Совина
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