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В Вильнюсе предложили присоединить посольство России к Литве

Мэрия Вильнюса предложила объявить «референдум» о присоединении посольства России к Литве

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Территорию посольства России в Вильнюсе предложили присоединить к Литве. С такой инициативой выступил советник мэра литовской столицы Каролис Жукаускас, его слова приводит РИА Новости.

Он предложил «объявить референдум о присоединении» участка российского посольства, напомнив, что территория ведомства иностранных государств является собственностью этих государств.

«Согласны ли вы, что территория посольства Российской Федерации в Вильнюсе на улице героев Украины после даты утверждения результатов референдума официально принадлежала бы Литовской Республике?» — предложил возможный вопрос, который можно задавать в тексте бюллетеня, Жукаускас.

Советник мэра связал данное предложение с объявлением референдумов о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Утром 23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях началось голосование по вопросу становления российскими субъектами. Референдум продлится до 27 сентября.

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Кристина Есикова
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