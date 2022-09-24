Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов сравнил Украину со злой мачехой

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости рассказал, что Запорожская область навсегда выходит из состава Украины и сравнил последнюю со злой мачехой.

«Запорожская область начала свой путь к родному берегу, в Россию. Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда снова не будем в составе украинского государства. Более 30 годам давления, эксплуатации и ущемления прав жителей Запорожской области приходит конец. Мы с честью возвращаемся домой в Россию», — заявил он.

По его словам, Киев не захотел отпускать область мирно, принеся местным жителям вместо этого лишь кровь, страдание, террор и смерть.

Ранее турецкий журналист Юджель Оздемир выразил мнение, что со временем страны Запада изменят свое отношение к результатам референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «В условиях, когда Россия присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня», — считает он.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.