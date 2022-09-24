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В Эстонии начали скупать электрогенераторы после слов премьера

ERR: в Эстонии скупают электрогенераторы после слов премьера Каллас о проблемах с энергией

Фото: Unsplash

Жители Эстонии начали скупать электрогенераторы после слов премьера Каи Каллас, которая предупредила граждан о возможных проблемах с электричеством, передает портал государственного телерадиовещания ERR.

Менеджер в магазинах крупной торговой сети Bauhof Свенн Милли назвал Каллас отличным продавцом, поскольку за день удалось сбыть более 100 электрогенераторов, что превышает показатель за последние четыре месяца. «Это показывает, что люди крайне быстро среагировали на полученную от премьера информацию», — отметил он.

Издание отмечает, что граждане страны стали чаще приобретать сухие продукты питания, корма для животных, предметы личной гигиены, фонарики и батарейки.

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«Сегодня мы наблюдали рост продаж в определенных товарных группах. На 10% увеличились продажи сухой пищи, корма для животных, туалетной бумаги и предметов гигиены», — заявил исполнительный директор торговой сети Rimi Вайдо Падумяэ.

22 сентября Каллас в эфире эстонского телевидения призвала жителей страны готовиться к проблемам с электроснабжением. К возможным отключениям электроэнергии разумно быть готовыми всем — и госучреждениям, и компаниям, и каждому человеку», — отметила она.

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Марина Совина
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