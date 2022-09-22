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Жителей Эстонии призвали готовиться к проблемам с электроснабжением

Премьер Эстонии Каллас призвала жителей страны готовиться к проблемам с электроснабжением
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала жителей страны готовиться к возможным проблемам с электроснабжением в случае отключения Россией Эстонии, Латвии и Литвы от своей энергосистемы. Об этом она заявила в эфире эстонского телевидения, пишет РИА Новости.

По ее словам, страна годами готовилась к экстренной десинхронизации с российской электросистемой, однако временные проблемы с электроснабжением все же могут возникнуть. «К возможным отключениям электроэнергии разумно быть готовыми всем — и госучреждениям, и компаниям, и каждому человеку», — добавила политик.

В начале августа портал Energievergelijk.nl, специализирующийся на энергетической статистике, также сообщал, что среди всех европейских стран самые высокие цены на топливо в Нидерландах. Голландцы платят около 28 центов за киловатт-час или 2,76 евро за кубометр газа, что, например, в 11 раз выше, чем в Венгрии.

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Марина Совина
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