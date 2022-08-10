Названа европейская страна с самым дорогим газом

Нидерланды стали европейской страной с самым дорогим газом

В Нидерландах зафиксирована самая высокая в Европе цена на газ, пишет Energievergelijk.nl, специализирующийся на энергетической статистике.

Голландцы платят около 28 центов за киловатт-час или 2,76 евро за кубометр газа. Это на 22 процента больше, чем в прошлом месяце. Цена на газ в Нидерландах, например, в 11 раз выше, чем в Венгрии. На втором месте находится Швеция, далее идет Дания.

В июле Швеция была названа страной с самой высокой ценой на топливо. Жители этой страны платили 0,2378 евро за киловатт-час. Меньше всего отдают за газ в Венгрии (0,0268 евро за киловатт-час). Портал связывает это с тем, что венгры фактически платят за поставки топлива из России в рублях. Также относительно дешевым газом в Европе пользуются домохозяйства Сербии и Хорватии.

В начале августа европейские страны согласовали план, предполагающий добровольную экономию газа предстоящей зимой на 15 процентов.