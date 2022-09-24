Более 500 человек привлекли к ответственности за участие в митинге в Москве

В Москве за участие в несогласованном митинге к ответственности привлекли 514 человек

В Москве более 500 человек были привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что всего во время несогласованной протестной акции были задержаны 516 человек. В отношении 514 из них были составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении одного из участников митинга также было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Утверждается также, что после задержания 192 мужчинам были вручены повестки в военкомат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика вручений повесток в военкомат на митингах не противоречит российскому законодательству.