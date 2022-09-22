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Кремль объяснил законность вручения повесток на митингах

Песков заявил, что практика вручения повесток на митингах не противоречит закону

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Практика вручений повесток в военкомат на митингах не противоречит законодательству. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Позднее Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Никита Абрамов
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