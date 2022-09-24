В США заявили о рекордно низком резерве нефти

WSJ: интервенции привели США к рекордно низкому стратегическому резерву нефти с 1984 года

Рекордные товарные интервенции, проведение которые одобрил президент страны Джо Байденом для снижения цен на бензин, привели США к рекордно низкому стратегическому резерву нефти с 1984 года накануне возможной турбулентности на мировых топливных рынках, заявил Wall Street Journal (WSJ).

По данным на 16 сентября, в стратегическом резерве сохранялось около 427 миллионов баррелей нефти, что является наименьшим показателем почти за 40 лет. С 31 марта, когда Байден призвал высвободить около 180 миллионов баррелей топлива, его резерв упал на 155 миллионов баррелей и впервые с 1983 года оказался меньше коммерческих запасов страны.

На фоне товарных интервенций стоимость бензина уменьшалась почти 100 дней подряд. Вчера галлон стоил в среднем 3,689 доллара против рекорда в 5,016 доллара, зафиксированного 14 июня.

1 апреля Байден объявил о появлении на рынке «десятков миллионов баррелей» нефти. По его словам, более 30 государств готовы высвободить свои запасы топлива вслед за американской стороной.