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Французы раскритиковали Зеленского за претензии к Израилю

Французские пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за требование оружия у Израиля
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence/ Globallookpress.com

Французские пользователи Twitter под публикацией в аккаунте французского телеканала LCP раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его претензии к Израилю и требования о поставках оружия.

«Он зашел слишком далеко. Он хочет вымирания человечества», — возмутился комментатор с никнеймом @patcollectors1.

Пользователь @avesuve поинтересовался, когда украинский лидер начнет говорить о переговорах. @ninicole7777 напомнил, что Израилю необходимо оружие для самообороны, и лидеры каждой страны сами решают, отправлять ли военную технику, это не является обязательством.

«Возможно, у Израиля есть свои проблемы в области безопасности, и ему необходимо собственное оружие? Украина теперь собирает все оружие, что есть в мире?» — добавил @Opale76.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поразился политикой Израиля в адрес Киева. «Израиль ничего не поставил [Украине], ничего, просто ноль. <...> Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но, по моей информации, Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны», — сказал лидер страны.

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Марина Совина
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