Политика Израиля поразила Зеленского

Ouest-France: Зеленский заявил, что поражен нулевой поддержкой Израиля в адрес Киева

Президент Украины Владимир Зеленский поразился политикой Израиля в адрес Киева. Об этом он заявил в интервью для Ouest-France.

«Израиль ничего не поставил [Украине], ничего, просто ноль. <...> Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но, по моей информации, Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны», — сказал лидер страны.

Кроме того, он также призвал другие страны к увеличению поддержки Украины. По его словам, Франция и другие государства должны направить еще больше вооружения, в частности беспилотники. «Президент США Джо Байден сказал: "Вы просите многого, но я вас понимаю". [Глава Франции] Эммануэль Макрон знает, что мы хотим больше помощи», — рассказал Зеленский.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал оборонные предприятия ускорить производства для пополнения запасов оружия и боеприпасов, которые значительно сократились из-за постоянных поставок Украине. По его словам, именно США оказали беспрецедентную поддержку Киеву.