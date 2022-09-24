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В Турции допустили бартерную торговлю с Россией

Aydınlılk: Турция проработает вопрос о бартерной торговле с Россией в случае санкций

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Турции проработают вопрос о бартерной торговле с Россией в случае санкций и ограничений на использование платежных систем, О том, что турецкая сторона рассмотрит возможность бартера и в целом готова к такому формату торговли, сообщает турецкая газета Aydınlılk со ссылкой на Ассамблею экспортеров.

«Даже в случае продления санкций торговля между двумя странами не прервется. На повестке дня стоит вопрос о бартере, если это будет необходимо», — говорится в сообщении.

При этом издание отметило, что если платежные системы будут полностью отключены, турецкие товары могут быть обменены на закупаемую энергию из России.

Ранее Минфин России допустил переход на бартер вместо расчетов в валюте во внешней торговле. «Если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать», — пояснил министр финансов Антон Силуанов. Чтобы упросить процедуру обмена товарами, в стране можно организовать централизованный клиринг, добавил он.

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Варвара Кошечкина
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