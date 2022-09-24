Китаец удивился жизни россиян под санкциями

Китайский журналист Вэнь удивился тому, что санкции практически не изменили жизнь россиян

Китайский журналист Ван Вэнь (Wang Wen) в статье для Global Times удивился тому, как россияне живут под санкциями после начала спецоперации на Украине.

По его словам, сложившаяся ситуация практически не изменила жизнь граждан, они верят, что страна остается в центре международной арены и способна постоять за себя.

Ван Вэнь провел в России полмесяца и отметил, что люди продолжают жить, как обычно, нет покупательского ажиотажа, деньги из банков никто не изымает.

«Кто-то может сказать, что санкции оказали колоссальное воздействие. Это не так. Я спрашивал многих жителей страны, и все они по сути дела отвечали, что их влияние незначительно», — отметил журналист.

По его мнению, Россия обладает стратегической энергией, а заявления о ее поражении — спекуляции. Последние 20 лет стали для страны периодом возрождения, добавил Ван Вэнь, россияне почувствовали «гордость и способность постоять за себя, как это делают граждане мировой державы».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И предупредил Пекин о последствиях поддержки России.