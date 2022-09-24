Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китаец удивился жизни россиян под санкциями

Китайский журналист Вэнь удивился тому, что санкции практически не изменили жизнь россиян

Фото: Unsplash.com

Китайский журналист Ван Вэнь (Wang Wen) в статье для Global Times удивился тому, как россияне живут под санкциями после начала спецоперации на Украине.

По его словам, сложившаяся ситуация практически не изменила жизнь граждан, они верят, что страна остается в центре международной арены и способна постоять за себя.

Ван Вэнь провел в России полмесяца и отметил, что люди продолжают жить, как обычно, нет покупательского ажиотажа, деньги из банков никто не изымает.

«Кто-то может сказать, что санкции оказали колоссальное воздействие. Это не так. Я спрашивал многих жителей страны, и все они по сути дела отвечали, что их влияние незначительно», — отметил журналист.

По его мнению, Россия обладает стратегической энергией, а заявления о ее поражении — спекуляции. Последние 20 лет стали для страны периодом возрождения, добавил Ван Вэнь, россияне почувствовали «гордость и способность постоять за себя, как это делают граждане мировой державы».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И предупредил Пекин о последствиях поддержки России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили России экономическими санкциями в случае присоединения Донбасса
Названа запрещенная информация для публикации в соцсетях
Китаец удивился жизни россиян под санкциями
РПЦ призвала россиян к демографической мобилизации
В Запорожской области рассказали о «самоубийственном» плане США для ВСУ
Кадыров заявил о способности россиян снести любую западную армию
В Венгрии оценили возможность снятия европейскими странами санкций с России
Минстрой раскрыл порядок частичной мобилизации в строительной отрасли
Украинские военные обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
В Германии объяснили невозможность полного отказа от российского газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.