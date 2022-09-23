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США предупредили Китай о последствиях поддержки России

Блинкен на встрече с главой МИД КНР предупредил Пекин о последствиях поддержки России
Энтони Блинкен и Ван И

Энтони Блинкен и Ван И. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И предупредил Пекин о последствиях поддержки России. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте, пишет РИА Новости.

«Он [Блинкен] повторил позицию США об осуждении российских военных действий против Украины и обозначил возможные последствия на случай, если КНР будет оказывать поддержку Москве», — сказано в заявлении Госдепа. Согласно сообщению, госсекретарь подтвердил, что Вашингтон остается открыт к сотрудничеству с Пекином в рамках общих интересов.

Ранее глава МИД Китая Ван И призвал к возобновлению прямого диалога Москвы и Киева без предварительных условий. Кризис вокруг Украины неразрывно связан со всем, что происходит в мире, и «чем сложнее ситуация, тем важнее искать способы кооперации», подчеркнул политик.

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Виктория Кондратьева
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