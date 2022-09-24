В Китае сделали заявление о разрешении разногласий с США

МИД Китая: КНР и США имеют общие интересы и разногласия, это никогда не изменится

КНР и США имеют общие интересы и разногласия, это никогда не изменится, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.

Глава МИД КНР отметил, что две страны, являясь крупными державами, имеют как общие интересы, так и глубокие разногласия. «Это никак не может измениться. Обе стороны с первого дня контакта знали, что имеют дело со страной с отличающейся системой, что никак не мешало им сотрудничать на основе общих интересов и не должно служить поводом для противопоставления и конфронтации Пекина и Вашингтона», — сделал Ван И заявление о решении разногласий с США.

Министр выразил надежду, что США изменят свое восприятие Китая, а потом поменяют свою политику по отношению к нему. По его мнению, Вашингтон должен перестать разговаривать с Пекином с позиции силы. Он призвал не мешать развитию КНР и не заниматься односторонней травлей.

Ранее в Китае заявили, что Соединенным Штатам следует сменить курс до того, как вести речь о создании системы урегулирования кризисов в сфере контроля над вооружениями.