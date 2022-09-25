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В Запорожской области увидели планы украинских войск форсировать Днепр

Рогов заявил о планах украинских войск форсировать Днепр в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Киев разрабатывает несколько сценариев наступления на Запорожскую область. Об этом РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, один из вариантов наступления предусматривает форсирование реки Днепр. При этом, добавил он, на такой сценарий указывает ряд признаков, включая обстрел села Ивановка по береговой линии.

«Самоубийственное наступление»

Накануне Рогов заявил, что Пентагон разработал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стратегию ведения действий в Запорожской области. Он также рассказал о планах форсировать Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта. Однако, предупредил он, эти действия завершатся для Киева «тысячами смертей».

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Рогов добавил, что военных к реализации такого плана подталкивает, среди прочих, и украинский генштаб.

Военные прекрасно понимают, что это самоубийство. Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти

Владимир Роговпредседатель движения «Мы вместе с Россией»

ВСУ уже предпринимали попытку форсировать Днепр в районе Каменки-Днепровской на быстроходных катерах 9 сентября. Тогда в операции принимали участие иностранные наемники. Атака была отбита, десант понес значительные потери в живой силе и технике.

Ранее концентрация военной техники ВСУ фиксировалась на всей линии соприкосновения в Запорожской области. В частности, было замечено передвижение пар орудий М777 и машин РСЗО на линии Степногорск — Новояковлевка — Орехов — Гуляй Поле — Вольное Поле. Впрочем, в Запорожской области отметили, что через линию фронта постоянно пытаются пройти и небольшие украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), причем иногда пытаются совершить разведку боем.

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Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются

Одной из горячих точек в регионе продолжает оставаться район Запорожской АЭС. Так, 24 сентября российское Минобороны отчиталось, что средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный украинский летательный аппарат Bayraktar TB-2, следовавший из района Никополя в направлении атомной станции.

Кроме того, артиллерия Вооруженных сил Украины обстреляла дачный поселок «Волна», который находится в непосредственной близости от электростанции. Всего было выпущено десять снарядов из района города Марганец в Днепропетровской области, однако ответным огнем российской артиллерии огневые средства украинской армии были подавлены.

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Рогов объяснил, что Киев атакует электростанцию для того, чтобы не дать ее перезапустить. «Она [ЗАЭС] находится в холодном останове. Это такая форма консервации, которая позволяет перезапустить АЭС без каких-либо последствий. И сейчас [ВСУ] (...) пытаются уничтожить все коммуникации АЭС, чтобы не было возможности ее перезапускать», — назвал он цель ударов.

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Марина Совина
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