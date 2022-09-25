В ДНР сообщили о ранении россиянина американской ракетой HARM

СЦКК ДНР: россиянин ранен впервые примененной в ДНР высокоскоростной ракетой HARM

В Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы Украины обстреляли город Енакиево, впервые применив американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missiles). Об этом сообщило представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате обстрела пострадал россиянин. «В результате атаки ранение получил сотрудник ГП "Автодор" — гражданин Российской Федерации 1969 года рождения», — говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что данная ракета способна наводиться на высокочастотные РЛС. Уточняется, что AGM-88 HARM вычисляет местоположение цели и способна ее поразить даже если РЛС была выключена.

Ранее стало известно, что истребители Су-27 Воздушных сил Украины получили противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM американского производства.