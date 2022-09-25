Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Угрозы Байдена в адрес России сочли безрассудными

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что угрозы Байдена в адрес России безрассудны
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безрассудными угрозы президента США Джо Байдена ввести новые санкции из-за референдумов о присоединении к России. Об этом он заявил РИА Новости.

«Мы не боимся. С Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов», — сказал политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил про прошлогоднюю рекомендацию президента Украины Владимира Зеленского русским жителям Донбасса уходить в Россию ради блага своих детей и внуков. «Вот жители путем референдума так сейчас и поступают», — указал дипломат.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России в качестве субъектов начались 23 сентября. Голосование продлится до 27 числа включительно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-сотрудник Белого дома раскрыл методы Вашингтона в борьбе с Россией
Россиян предупредили о «подводных камнях» рассрочки без переплат
Перечислены группы рискующих приобрести преддиабет людей
Киев потребовал чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за референдумов
Белоруссия обвинила Запад в конфликте на Украине
Угрозы Байдена в адрес России сочли безрассудными
В офисе Зеленского допустили возможность призыва в армию студентов
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
В больницы Чечни массово поступили сообщения о минировании
Дацик нокаутировал Емельяненко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.