Угрозы Байдена в адрес России сочли безрассудными

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что угрозы Байдена в адрес России безрассудны

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безрассудными угрозы президента США Джо Байдена ввести новые санкции из-за референдумов о присоединении к России. Об этом он заявил РИА Новости.

«Мы не боимся. С Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов», — сказал политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил про прошлогоднюю рекомендацию президента Украины Владимира Зеленского русским жителям Донбасса уходить в Россию ради блага своих детей и внуков. «Вот жители путем референдума так сейчас и поступают», — указал дипломат.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России в качестве субъектов начались 23 сентября. Голосование продлится до 27 числа включительно.