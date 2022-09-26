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Кубинцы проголосовали за легализацию однополых браков

На Кубе вступает в силу семейный кодекс, допускающий однополые браки

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

На Кубе вступает в силу кодекс о семейном праве, большая часть населения проголосовала за его принятие на референдуме. Закон предполагает легализацию однополых браков, сообщает РИА Новости.

66,7 процента кубинцев проголосовали за, заявила президент Национального избирательного совета Алина Балсейру Гутьеррес. Реформы позволят однополым парам заключать брак и усыновлять детей. Помимо этого, допускается суррогатное материнство, а также расширяются меры по борьбе с гендерным насилием.

Изменения в кодексе встретили сопротивление со стороны религиозных деятелей на Кубе: они полагают, что из-за легализации однополых браков «будут ослаблены традиционные ценности». Оппозиционные активисты также выступают против референдума, потому что считают кодекс ширмой, которая должна отвлечь внимание населения от обширных нарушений властей в области прав человека.

В ряде стран мира политические деятели выступают резко против ЛГБТ-пар и легализации однополых браков. Ранее ультраправая партия Италии «Братья Италии» выступила против однополых браков и воспитания детей однополыми семьями. Соответствующие заявления прозвучали после публикации эпизода мультсериала «Свинка Пеппа», в котором впервые появилась однополая пара.

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Камилла Магомедова
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