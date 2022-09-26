Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

Американский актер Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

Американский актер Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз. Об этом сообщила его супруга, фитнес-тренер Хилария Болдуин в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

У пары родилась дочь, которую назвали Илария Каталина Ирена. Жена знаменитости добавила, что вместе с новорожденной находится дома: «Мы обе счастливы и здоровы. Ее братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя ее в нашем доме».

До этого Алек и Хилария Болдуин, которые состоят в браке с 2012 года, воспитывали шестерых общих детей: восьмилетнюю Кармен, семилетнего Рафаэля, пятилетнего Леонардо, четырехлетнего Ромео, полуторагодовалого Эдуардо и годовалую Лючию. У артиста также есть 26-летняя дочь Айленд от первой жены.

Ранее актер сообщил о том, что получил отказ по пяти контрактам после гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина». Инцидент произошел в октябре 2021 года. В ходе съемок вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, в результате чего была убита оператор, а режиссер фильма Джоэл Соуса получил ранения. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.