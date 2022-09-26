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В центре Москвы 58-летний мужчина устроил стрельбу около бара

В центре Москвы 58-летний мужчина открыл стрельбу у входа в бар, есть пострадавший

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В центре Москвы 58-летний мужчина открыл стрельбу у главного входа в бар на Пресненском валу. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, фигурант выстрелил в охранника заведения и ранил его. Пострадавшего доставили в больницу.

На месте происшествия находится исполняющий обязанности Пресненского межрайонного прокурора Никита Иванов. Прокуратура контролирует расследование дела.

Ранее стало известно, что в Казани россиянин открыл огонь из окна жилого дома на улице Светлая. Мужчина вел огонь по двору.

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Екатерина Власова
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