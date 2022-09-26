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В Казани россиянин открыл стрельбу из окна жилого дома

В Казани россиянин открыл огонь по двору жилого дома на улице Светлая

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Казани россиянин открыл огонь из окна жилого дома на улице Светлая. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает Tatarstan 24.

По данным издания, мужчина вел огонь по двору. Местная жительница сообщила, что открывший огонь россиянин не один в своей квартире — рядом с них находится еще один человек, который направляет руку стрелка. На место прибыли сотрудники силовых ведомств. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее 26 сентября сообщалось, что В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск и ранил военкома.

Владимир Седов
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