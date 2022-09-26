Полностью изменившую внешность женщину сочли сатанисткой

The Mirror: Сара Саббат из США потратила на модификации тела около 900 тысяч рублей

Сару Саббат из штата Техас, США, заподозрили в склонности к сатанизму после множества пластических операций. Об этом сообщает The Mirror.

28-летняя Саббат потратила на модификации тела примерно 14 тысяч фунтов стерлингов (около 900 тысяч рублей). Женщина полностью изменила свою внешность: сделала заостренные уши, татуировки на глазах, скарификацию лба, несколько больших проколов в ноздрях, пирсинг губ, импланты лба и груди, а также ринопластику. 85 процентов ее кожи покрывают татуировки.

По словам женщины, она часто сталкивается с осуждением окружающих людей. Она утверждает, что многие сочли ее сатанисткой. «Я не поклоняюсь дьяволу, я не сатанистка. Не понимаю тех, кто делает такие выводы лишь на основании того, как я выгляжу», — говорит женщина.

Сейчас Саббат работает в индустрии модификации тела и хотела бы вдохновить других быть собой. «Я просто хочу, чтобы люди знали, что быть собой — это нормально. Делайте то, что делает вас счастливыми. Мы живем только один раз. И, конечно, будьте добры», — говорит она.

Ранее сообщалось, что пенсионер Вольфганг Кирш стал самым татуированным человеком в Германии. Почти все его тело — 98 процентов — покрыто рисунками, и лишь на стопах нет татуировок.