Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Полностью изменившую внешность женщину сочли сатанисткой

The Mirror: Сара Саббат из США потратила на модификации тела около 900 тысяч рублей

Фото: Sarah Castillo / MDWfeatures

Сару Саббат из штата Техас, США, заподозрили в склонности к сатанизму после множества пластических операций. Об этом сообщает The Mirror.

28-летняя Саббат потратила на модификации тела примерно 14 тысяч фунтов стерлингов (около 900 тысяч рублей). Женщина полностью изменила свою внешность: сделала заостренные уши, татуировки на глазах, скарификацию лба, несколько больших проколов в ноздрях, пирсинг губ, импланты лба и груди, а также ринопластику. 85 процентов ее кожи покрывают татуировки.

По словам женщины, она часто сталкивается с осуждением окружающих людей. Она утверждает, что многие сочли ее сатанисткой. «Я не поклоняюсь дьяволу, я не сатанистка. Не понимаю тех, кто делает такие выводы лишь на основании того, как я выгляжу», — говорит женщина.

Материалы по теме:
Натянуть уши на нос Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
Натянуть уши на носШесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
22 февраля 2017
За мечту под нож Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
За мечту под ножПоклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
5 мая 2017

Сейчас Саббат работает в индустрии модификации тела и хотела бы вдохновить других быть собой. «Я просто хочу, чтобы люди знали, что быть собой — это нормально. Делайте то, что делает вас счастливыми. Мы живем только один раз. И, конечно, будьте добры», — говорит она.

Ранее сообщалось, что пенсионер Вольфганг Кирш стал самым татуированным человеком в Германии. Почти все его тело — 98 процентов — покрыто рисунками, и лишь на стопах нет татуировок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Глава Дагестана отреагировал на акции в Махачкале против мобилизации
Стилист покрасила волосы клиентки в стиле 2000-х годов и вызвала споры в сети
Будущий премьер Италии высказалась о господствующей мировой идеологии
В Казахстане рассказали о ситуации на границе с Россией
Литва передала Украине партию американских БТР
В Москве увеличилось количество новостроек
Юристы рассказали о правилах возмещения ущерба в отеле
Сестра Бузовой пожаловалась на работу лучших маляров в России
Стало известно о невыплате гонорара российским судьям за матчи еврокубков
Врач усомнился в безоговорочной пользе творога для костей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.