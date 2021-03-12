Самым татуированным человеком в Германии стал 72-летний пенсионер

Пенсионер Вольфганг Кирш стал самым татуированным человеком в Германии. Почти все его тело — 98 процентов — покрыто рисунками, и лишь на стопах нет татуировок. Об этом пишет Bild.

72-летний мужчина рассказал, что его страсть к татуировкам началась после падения Берлинской стены в 1989 году. С тех пор он сделал 86 больших рисунков на своем теле, покрыв краской в том числе лицо, губы, уши и глаза. У пенсионера, который называет себя Магнето, есть также 17 имплантов под кожей, некоторые из которых могут примагничивать мелкие металлические предметы.

Немец признался, что до объединения ФРГ и ГДР работал на почте и поэтому не мог покрыть тело рисунками. Однако потом провел в тату-салонах в общей сложности свыше 720 часов. «В ГДР татуировки были неодобрительными и немыслимыми для сотрудников почтового отделения. Только когда мне исполнилось 46 лет, я сделала свою первую татуировку — слезу под глазом», — поделился Кирш.

Ранее сообщалось, что немецкая модель, которая всю жизнь ненавидела татуировки, в конечном счете покрыла ими почти все тело и прославилась. В общем счете татуировки, занимающие 90 процентов тела 55-летней немки, вышли ей в 35 тысяч евро (3,2 миллиона рублей).