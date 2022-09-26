Падение индекса Мосбиржи объяснили

Аналитик Исаков назвал причины падения Мосбиржи

Причина падения индекса Мосбиржи заключается в текущем эмоциональном фоне. Инвесторы находятся в состоянии неопределенности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля. Рынок падает на фоне сообщений о частичной мобилизации и референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областей.

«Причины происходящего — эмоциональные: страх, неопределенность. Как долго продлится, неизвестно никому, но долгосрочные инвесторы со сложившихся уровней, скорее всего, смогут реализовать высокие уровни доходности», — уверен Исаков.

Ранее сообщалось, что Московская биржа подготовила законопроект, который позволит депозитариям выпускать расписки на цифровые финансовые активы (ЦФА), пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя набсовета биржи Сергея Швецова. По его словам, документ направили в Центробанк и Минфин.