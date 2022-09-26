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Президент принял в гражданство России финалистов «Лидеры России»

Финалисты трека «Международный» конкурса «Лидеры России» приняты в российское гражданство

Фото: Ilya Pitalev / Reuters

26 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство 21 финалиста трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». 14 сентября 2022 года Комиссия по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации рассмотрела материалы кандидатов о приеме в гражданство Российской Федерации и приняла согласованные решения. В их числе управленцы из Израиля, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Грузии.

«С 2018 года в конкурсе "Лидеры России" могли участвовать иностранцы. Однако в прошлом году мы запустили специальный трек "Международный", чтобы как можно больше граждан других стран, которые хотят жить и работать в России, смогли принять в нем участие. Мы получили более 10 тысяч регистраций от конкурсантов из 150 стран мира. Для подачи заявки у них был особенный стимул — возможность получить по особой процедуре паспорт гражданина России при победе или в упрощенном порядке вид на жительство при выходе в финал. Большая благодарность нашему президенту за такое нужное и своевременное решение, ведь для наших конкурсантов это возможность принести пользу России, применить здесь свою экспертизу, сделать свой вклад в развитие страны. 21 участник конкурса первыми принесут присягу гражданина России и оформят российский паспорт. Многие из них уже работают в России, некоторые реализуют здесь свои социальные, благотворительные проекты и образовательные инициативы. Желаю нашим выпускникам, которые совсем скоро официально станут россиянами, больших успехов», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По решению Наблюдательного совета трека «Международный» конкурса «Лидеры России» все 70 участников очного финала признаны победителями с предоставлением сертификата на право обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в особом порядке. Начиная с апреля 2022 года, они активно подавали документы на получение гражданства России в территориальные органы МВД России и дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации.

«Я тут по зову сердца. Родившись в СССР, проведя детство в путешествиях по большинству крупных городов и столиц союзных республик исторической Родины, я всегда ощущал принадлежность к величию этой страны. После обучения и более чем 15-летнего опыта жизни и работы за рубежом, я однозначно сделал выбор в пользу жизни в России, так как разделяю ментальность и систему ценностей, которая впиталась вместе с русскими языком, литературой, культурой, являющимися для меня родными», — считает Арсен Хачатрян из Армении. Он занимается реализацией научно-технических и бизнес проектов в сфере консалтинга и программирования. Получение российского гражданства, по мнению Арсена Хачатряна, будет способствовать расширению его бизнеса как внутри России, так и за рубежом: «Получив гражданство Российской Федерации, я смогу быть более уверенным в определённых вопросах работы в России. Кроме того, перспективы сотрудничества с другими коллегами из сообщества победителей конкурса "Лидеры России" действительно воодушевляют».

Представитель Республики Казахстан Шамиль Хусаинов признается, что новость о возможном участии в конкурсе «Лидеры России» граждан иностранных государств стала для него большой радостью: «Я давно принял решение о том, что связываю свою жизнь с Россией, поэтому как раз находился в поиске оптимального пути получения гражданства. Именно это стало главным фактором, мотивирующим меня дойти до финала конкурса. Как оказалось, после личной встречи с финалистами из других стран, многие давно рассматривали для себя вариант полного возвращения в Россию, либо мечтали о получении паспорта для свободного пересечения границы и посещения родных и друзей в России».

Шамиль Хусаинов работает в сфере медиа. Он считает, что за время участия в конкурсе попал в сообщество неравнодушных, высококвалифицированных специалистов, ведущих активный и здоровый образ жизни, устремленных на создание новых прорывных проектов и готовых быть полезными обществу и стране.

Трек «Международный» впервые запущен в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» по решению президента Российской Федерации с целью привлечения в Россию высококвалифицированных специалистов со всего мира и поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей. Наблюдательный совет трека «Международный» возглавил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Всего на участие в треке «Международный» было подано более 10 тысяч заявок из 150 стран мира. Участники, прошедшие заочные оценочные испытания, в марте 2022 года приняли участие в финале трека в Москве. За выход в суперфинал конкурса боролись 70 конкурсантов из 19 стран мира: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины. По решению Наблюдательного совета трека все участники очного финала получили сертификаты на право обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в особом порядке. Кроме того, 7 победителей трека вышли в суперфинал конкурса «Лидеры России» и получили образовательный грант в размере 1 миллиона рублей.

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Григорий Шугаев
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