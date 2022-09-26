Известная авиакомпания перейдет на безвредные для планеты самолеты

Авиакомпания Easyjet внедрит реактивные двигатели на водороде

Известная авиакомпания Easyjet представила стратегию достижения нулевого уровня выбросов. В частности, к 2050 году она планирует перейти на безвредные для планеты самолеты, в которые внедрят реактивные двигатели на водороде. Об этом сообщает The Guardian.

Стратегия считается самым амбициозным планом компании по борьбе с выбросами. Она заменит парк самолетов, работающих на керосине. К 2050 году Easyjet планирует снизить уровень собственных выбросов на 78 процентов, а к 2035 году на 35 процентов уменьшить выбросы углекислого газа.

«На сегодняшний день мы — первая авиакомпания, наметившая амбициозную дорожную карту, в которой технология с нулевым выбросом углерода играет ключевую роль, чтобы привести нас к нулевому уровню выбросов к 2050 году и, в конечном итоге, к нулевому выбросу углерода на всех рейсах», — заявил главный исполнительный директор компании Йохан Лундгрен.

В мае 2022 года авиастроительная компания Airbus открыла завод в британском Филтоне, который специализируется на разработке экономичных криогенных топливных систем, необходимых для производства самолетов нового поколения с водородным двигателем. Будущие топливные системы собираются использовать при производстве пассажирских лайнеров Airbus ZEROe, разработку которых планируют завершить к 2035 году.