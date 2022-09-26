Страны ЕС смогут выбирать объем сокращения энергопотребления

Bloomberg: экономия энергопотребления в странах ЕС в пиковые часы составит 7%

Проект Еврокомиссии (ЕК) по борьбе с энергетическим кризисом в Европе позволит странам Евросоюза самостоятельно выбирать объем сокращения потребление электроэнергии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Каждая страна сможет решить сама, на сколько процентов сокращать энергопотребление. В рассматриваемом предложении говорится, что каждый штат должен сократить потребление энергии на 7 процентов в пиковые часы.

1 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, вероятно, сможет преодолеть грядущую зиму в случае, если Россия остановит поставки газа. «Если Россия прекратит поставки, а она все сокращает их, тогда мы можем увеличить поставки из Норвегии, Нидерландов, с западноевропейского направления», — отметил Шольц.