49-летняя Хайди Клум появилась на публике в наряде с глубоким декольте

Немецкая супермодель Хайди Клум появилась на показе Moschino в наряде с глубоким декольте

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вышла в свет в наряде на голое тело и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

49-летняя знаменитость посетила показ люксового бренда Moschino, который состоялся в рамках Недели моды в Милане. Телезвезда появилась на публике в комбинезоне с анималистичным принтом и разноцветными пайетками, который оформлен глубоким V-образным декольте. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуке, а в руках манекенщица держала черную сумку.

Помимо Клум, гостями модного мероприятия стали Алессандра Амбросио, Кьяра Ферраньи, Джей Бальвин и другие всемирно известные инфлюэнсеры. Все приглашенные звезды позировали перед фотографами в нарядах, представленных в коллекции Moschino.

Ранее Хайди Клум снялась в нижнем белье и разозлила фанатов. Знаменитость опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором она танцует перед камерой в кружевном бюстгальтере и трусах. Однако некоторые поклонники возмутились ее поведением.