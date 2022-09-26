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57-летняя актриса показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

Актриса Элизабет Херли показала фигуру в желтом купальнике в бассейне и восхитила фанатов

Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала откровенный видеоролик и восхитила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя знаменитость разместила видео, в котором продемонстрировала фигуру в бассейне. Для съемки манекенщица выбрала раздельный купальник желтого цвета на завязках. При этом она дополнила свой пляжный образ солнцезащитными очками, а волосы распустила. «Пока, лето-2022», — подписала она пост, который набрал более 71 тысячи лайков.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Мне все равно, что рекламирует Лиз. Я все равно куплю это, даже этот купальник!», «Какая горячая», «Ты до сих пор выглядишь прекрасно», «Смотришься великолепно, и у тебя очень красивая улыбка», «Показала видео подруге. Она захотела выглядеть так же, как ты», — высказывались они.

В мае Элизабет Херли приняла участие в съемке в нижнем белье. На появившемся в сети кадре модель позировала перед камерой в белых плавках-слипах и просвечивающей грудь майке светло-зеленого цвета. Фотография была сделана известным модным фотографом Марио Тестино для британского глянцевого журнала Vogue.

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Карина Черных
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