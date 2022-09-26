Япония расширила санкции против России, запретив экспорт связанных с химоружием товаров

Власти Японии утвердили новый пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Списки пополнила 21 организация, связанная с оборонной промышленностью. Также вводится запрет на поставки товаров, имеющих отношение к производству химического оружия. Новые санкции вступают в силу с 3 октября.

В списки организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт из Японии, попали ОАО «Мосэлектронпроект», НПО «Эталон», АО «Энергия», Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

6 сентября правительство Японии направило протест России из-за прекращения действия соглашения об облегченном посещении японцами Курильских островов. Глава МИД Японии Есимаса Хаяси назвал российское решение «абсолютно необоснованным и недопустимым».