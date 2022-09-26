Наблюдатель из Франции заявил о легитимности референдумов о присоединении к РФ

Наблюдатель из Франции Леруа заявил о легитимности референдумов о присоединении к РФ

Референдумы о присоединении к России в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях проходят легитимно, в соответствии с нормами международного права и выражают волю жителей этих регионов. Об этом заявил наблюдатель за электоральным процессом из Франции Эмманюэль Марк Андре Леруа, сообщается в Telegram-канале посольства ДНР в России.

«Я являюсь экспертом и представителем Франции. Я могу сказать, что я видел избирательный процесс в разных странах и могу заключить, что голосование проходит в соответствии со всеми нормами международного права, все в соответствии с протоколом, все идет хорошо», — заявил француз.

Его слова подтвердил коллега из Центральной Африканской Республики Лоик Моламбо-Саомби.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара отказывается признавать вступление ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, как этом было и с Крымом. «Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу», — указал министр.