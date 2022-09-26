В России решили тратить меньше денег на мусор

В России сократят расходы федерального бюджета на утилизацию мусора

В России сократят расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры для обработки и утилизации мусора, предусмотренные проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». О том, что власти решили тратить меньше денег на мусор, сообщает «РБК».

В 2023 году расходы уменьшат в 2,1 раза по сравнению с 2022 годом, до 12,5 миллиарда рублей. В 2024 затраты на проект вырастут до 14,07 миллиарда, однако останутся вдвое ниже нынешнего бюджета. Также сократятся госрасходы на нацпроект «Экология», который включает в себя проект по твердым коммунальным отходам (ТКО) — сумма снизится на 10-11 процентов относительно изначального плана, до 119,5 миллиарда в 2023-м и 88,38 миллиарда в 2024 году.

Решение снизить расходы на экологические проекты связано с ростом затрат на национальную оборону. В 2022 году эти расходы могут увеличиться на 30,9 процента, до 4,68 триллиона рублей, в 2023 году — на 5,5 процента. По словам представителя профильного вице-премьера Виктории Абрамченко Марты Галичевой, во время подготовки бюджета были определены приоритетные экологические проекты, однако все запланированное к реализации ранее обеспечено финансированием. Таким образом властям удастся достигнуть намеченных по проекту показателей.

В августе в России захотели по-новому определять нормативы ТКО во избежание сокрытия данных. «Российский экологический оператор» предложил метод определения норматива накопления отходов без замеров — на основании сравнительного анализа с применением значений коэффициентов. Рассчитывается, что такой подход поможет оперативно устанавливать нормы, в том числе в случае их отмены в судебном порядке.