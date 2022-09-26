В заповеднике «Земля леопарда» заметили краснокнижного орла

Фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» засняли краснокнижного орла

Фотоловушки на территории заповедника «Земля Леопарда» в Приморском крае засняли редкую птицу — хохлатого орла. Об этом сообщается в Telegram-канале заповедника.

Хохлатый орел — птица из семейства ястребиных. Он занесен в Красную Книгу России и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП), как близкий к уязвимому положению.

Он распространен в восточной и южной Азии, а в России его начали замечать лишь в 1970-х годов и только в Приморском крае, на юго-запаже региона и в районе Сихотэ-Алиня.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае впервые в мире застали сразу шесть амурских тигров — мать и пять ее котят в возрасте четырех-пять месяцев. По словам специалистов, в среднем тигриный выводок насчитывает не более трех котят.