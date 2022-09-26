Мэр Праги Гржиб заявил о присоединении Киева к Пакту свободных городов

Киев присоединился к Пакту свободных городов, который был основан в 2019 году главами столиц Вишеградской группы — Праги, Братиславы, Будапешта и Варшавы. Об этом сообщил мэр Праги Зденек Гржиб, передает ТАСС.

Организация объединяет крупнейшие города Европейского союза, всего в пакт на данный момент включены 33 города.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина вдохновилась примером стран Вишеградской группы. Он отметил, что города Евросоюза, входящие в пакт, планируют принять участие в восстановлении страны.

Ранее послы стран Европейского Союза провели встречу в Брюсселе, в ходе которой Еврокомиссии (ЕК) было поручено рассмотреть новые предложения по оказанию Украине финансовой и военной помощи.

