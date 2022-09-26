Еврокомиссии поручили рассмотреть новые предложения по оказанию помощи Украине

Послы стран Евросоюза поручили ЕК рассмотреть новые предложения по оказанию помощи Украине

Послы стран Европейского Союза провели встречу в Брюсселе, в ходе которой Еврокомиссии (ЕК) было поручено рассмотреть новые предложения по оказанию Украине финансовой и военной помощи. Об этом РИА Новости сообщило представительство Чехии в ЕС.

«Послы подтвердили свою общую решимость оказывать Украине максимально возможную поддержку в течение необходимого времени. Еврокомиссии предложено продолжить работу над соответствующими предложениями, включая макрофинансовую поддержку и продолжение военной помощи через Европейский фонд мира», — заявил чешский дипломат.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 26 сентября провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которых заявил о готовности его страны поставлять больше оружия Киеву.