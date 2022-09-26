США призвали Сноудена вернуться в страну и предстать перед судом

Представитель Госдепа Прайс призвал Сноудена вернуться в страну и предстать перед судом

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден должен вернуться в страну и предстать перед судом, призвал официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша позиция не изменилась: господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой гражданин США», — сказал он.

По его словам, Вашингтон продолжает считать Сноудена гражданином США, хотя он и заявлял публично об отказе от гражданства. При этом представитель Госдепа допустил, что теперь его могут мобилизовать для участия в спецоперации на Украине.

О получении Сноуденом российского гражданства стало известно вечером 26 сентября. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.

В 2013 году Сноуден оказался в центре скандала после того, как передал журналистам The Guardian и The Washington Post засекреченные документы. В них говорилось о слежке спецслужб США за гражданами Америки, а также других стран.