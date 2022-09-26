Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Анкаре назвали цену строительства канала «Стамбул»

Sabah: Турция потратит $20 миллиардов на строительство судоходного канала «Стамбул»

Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что строительство судоходного канала «Стамбул» обойдется Турции на 5 миллиардов долларов дороже запланированной суммы. Его слова приводит издание Sabah.

Исходя из новых расчётов, стоимость проекта составит 20 миллиардов долларов.

«Один из важнейших в мире проектов рано или поздно будет реализован. Это необходимость», — заверил министр. По словам Караисмаилоглу, реализация проекта позволит значительно снизить транспортную нагрузку на пролив Босфор.

Канал «Стамбул» предполагает возможность прохождения из Мраморного моря в Черное 85 тысяч судов ежегодно. Ранее сообщалось, что строительство объекта планируется завершить в 2023 году. На «Стамбул» не будет распространяться конвенция Монтре, которая предусматривает ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе проливов в мирное время.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти подтвердили стрельбу в российском военкомате
СКР возбудил дело в отношении устроившего стрельбу в военкомате россиянина
Ида Галич рассказала о своей роли в новом телешоу
Автомеханик исполнил свою детскую мечту и стал врачом в 51 год
МВД Италии заявило о победе на выборах в парламент правоцентристской коалиции
57-летняя актриса показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
Перечислены последствия незаконных перепланировок квартир в Москве
Появились подробности о состоянии раненного россиянином военкома
Минобороны показало работу ЗРК «Тор-М2» по перехвату ракет на Украине
Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в предсезонном матче НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.