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Спорт

Тарасова назвала идиотами раскритиковавших прокат Валиевой иностранцев

Тренер Тарасова назвала идиотами раскритиковавших прокат фигуристки Валиевой иностранцев

Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала идиотами раскритиковавших прокат российской фигуристки Камилы Валиевой иностранцев. Ее слова приводит РБК.

Тарасова заявила, что произвольная программа спортсменки на контрольных прокатах стала достойным ответом всем недоброжелателям. «Программа прекрасная, со смыслом и она будет всегда вызывать у нас и у самой Камилы слезы, слезы счастья. Команда Этери Тутберидзе должна была ставить такую программу», — посчитала она.

Валиева представила новую произвольную программу 25 сентября. В музыкальном оформлении были использованы фрагменты новостей о допинг-скандале вокруг фигуристки, а в концовке она закрыла лицо капюшоном, как в Пекине, когда проходила мимо журналистов.

После выступления на контрольных прокатах в Москве спортсменка рассказала, что хотела показать всем свою историю и донести ее до зрителей. Когда она говорила об этом, то расплакалась.

Анастасия Борисова
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