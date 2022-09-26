Дизайнер раскрыл способы выглядеть моложе с помощью одежды

Дизайнер Наз Маер: черная одежда делает морщины на лице более заметными

Дизайнер Наз Маер раскрыл способы выглядеть моложе с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

В первую очередь эксперт призвал читательниц издания носить меньше черных вещей. По его словам, подобная цветовая гамма визуально прибавляет несколько лет, делая морщины на лице более заметными.

Помимо прочего, специалист порекомендовал следить за модными трендами и не прятать фигуру с помощью закрытой и бесформенной одежды. Также Маер отметил, что прибавить возраст могут объемная бижутерия, кардиган и обувь на плоской подошве, в частности, кроссовки. В последнем случае лучше обратить внимание на классические туфли на невысоком каблуке, поясняет стилист.

Кроме того, модельер посоветовал комбинировать старые вещи с современными предметами гардероба и аксессуарами и обратить внимание на более естественный макияж. Тональные кремы с плотными текстурами и темные тени подчеркивают недостатки кожи, заключает дизайнер.

Ранее в сентябре парикмахер Джози Гулд раскрыла способ выглядеть моложе с помощью одной прически. По мнению эксперта, стрижки, предполагающие длинные пряди, визуально прибавляют женщине возраст, а короткие — привлекают внимание к морщинам. В связи с этим специалистка порекомендовала присмотреться к прическам, где пряди достигают нижней линии челюсти и мягко обрамляют лицо.