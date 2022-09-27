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ЕС назвал нарушением наблюдение за референдумами в Донбассе

ЕС назвал нарушением наблюдение за референдумами в Донбассе по присоединению к России
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Представители Евросоюза назвали нарушением наблюдение за референдумами по присоединению к России. В Брюсселе полагают, что против наблюдателей из стран объединения введут санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пояснил: если члены ЕС будут считать, что наблюдатели вовлечены в организацию проведения референдумов, против них могут ввести рестрикции. Дипломат добавил, что объединение никогда не признает результаты референдумов.

26 сентября наблюдатель за электоральным процессом из Франции Эмманюэль Марк Андре Леруа заявил, что референдумы о присоединении к России в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях проходят легитимно, в соответствии с нормами международного права и выражают волю жителей этих регионов. Его слова подтвердил коллега из Центральной Африканской Республики Лоик Моламбо-Саомби.

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Виктория Кондратьева
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