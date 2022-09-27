Предложение ЕС о санкциях против наблюдателей в Донбассе назвали фашизмом

Наблюдатель за референдумом в Донбассе назвал предложение ЕС о санкциях фашизмом

Если Евросоюз хочет быть демократической организацией, он не может вводить санкции против наблюдателей за референдумами в Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР), в Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил международный наблюдатель из Болгарии Младен Иванов в разговоре с РИА Новости.

Он назвал предложение вводить санкции против наблюдателей фашизмом. «Здесь соблюдаются все возможные правила, люди приходят на выборы, как на праздник, так что это воля народа. ЕС всегда говорит, что они демократическая организация и хочет быть примером всем», — возмутился Иванов.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в Донбассе 23 сентября. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что спасение людей, которые проживают на территориях, где проводятся референдумы, является приоритетом для российского общества.

