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Украинские военные обстреляли Алчевск

В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS

Фото: U.S. Army / Globallookpress.com

Утром 27 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские военные выпустили по населенному пункту 6 ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях в настоящий момент уточняется.

Ранее в силовых структурах ЛНР сообщили, что в республике был задержан корректировщик ВСУ, наводивший огонь по гражданской инфраструктуре поселка Новоайдар. Уточняется, что по его наводке утром 21 сентября украинские военнослужащие обстреляли населенный пункт из РСЗО HIMARS.

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Алевтина Запольская
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