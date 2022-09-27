Украинские военные обстреляли Алчевск

В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS

Утром 27 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские военные выпустили по населенному пункту 6 ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях в настоящий момент уточняется.

Ранее в силовых структурах ЛНР сообщили, что в республике был задержан корректировщик ВСУ, наводивший огонь по гражданской инфраструктуре поселка Новоайдар. Уточняется, что по его наводке утром 21 сентября украинские военнослужащие обстреляли населенный пункт из РСЗО HIMARS.