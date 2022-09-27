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Гузеева пожаловалась на отравленный арбуз

Лариса Гузеева сообщила, что купила отравленный арбуз, который взорвался у нее на кухне
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева. Кадр: Скажи Гордеевой / YouTube

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что купила отравленный арбуз, который взорвался у нее на кухне при первом надрезе. На испорченную ягоду ведущая пожаловалась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

По словам Гузеевой, она купила арбуз в одном из супермаркетов популярной торговой сети. Снаружи ягода выглядела абсолютно нормально, отметила она. Однако после того как она принесла его домой и надрезала, арбуз якобы взорвался и стал источать ядовитый запах.

«Это такой ад. Только вонзила в него нож, из него литры потекли какой-то вонючей жидкости, воняющей лекарствами. Это такой ужас! Я не видела такого кошмара никогда и нигде. Это не просто отрава, это какой-то яд. Чтобы вы понимали, был взрыв! Это не невинно», — рассказала Гузеева.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала опасные последствия переедания арбуза. Переедание этой ягоды может вызвать приступ мочекаменной болезни, вздутие живота и повышение уровня сахара в крови, предупредила она.

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Денис Савосин
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