Учительница попала в тюрьму за изнасилование ученика младше 14 лет

Учительницу Даену Дельгадо арестовали за неподобающие отношения с учеником младше 14 лет

В США учительница средней школы Даена Кореас Дельгадо попала в тюрьму за изнасилование несовершеннолетнего. Об этом сообщает Naughty Teacher List.

Согласно судебным документам, 31-летний педагог из города Бей-Сити, штат Техас, была арестована 25 августа. Инкриминируемые ей преступления были совершены в октябре 2021 года.

Первоначально женщину задержали за нападение на ребенка и нанесение ему телесных повреждений. После дополнительного расследования выяснилось, что Дельгадо состояла в неподобающих отношениях с жертвой — своим учеником, который оказался младше 14 лет. Также ее обвинили в интернет-домогательствах к ребенку.

В данный момент Дельгадо находится в тюрьме округа Матагорда в Бей-Сити. Следователи считают, что других жертв у учительницы не было.

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